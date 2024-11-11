Врач-эндокринолог Гурова дала оценку чудо-препарату худеющей актрисы Кожевниковой

По словам врача-эндокринолога Олеси Гуровой, слова худеющей Марии Кожевниковой, которая заявила, что посредством специального препарата понимает, какие продукты повышают у нее уровень сахара в крови, а какие нет, от лукавого, поскольку препарат для измерения сахара в крови необходим только людям, больным диабетом. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она уточнила, что у здорового человека уровень глюкозы крови не выходит за пределы нормы, в связи с чем нет необходимости в контроле его уровня.

По мнению медика, этот девайс устанавливается на область плеча на две-три недели в зависимости от модификации и измеряет уровень сахара в межклеточной жидкости.

Она подчеркнула, что уровень глюкозы крови повышается лишь после употребления углеводов. Так, колбаса, кефир не имеют в своем составе большого объема углеводов, следовательно, после употребления в пищу данных продуктов уровень сахара вообще не будет меняться.

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