Врач Мамонтова перечислила шесть болезней, вызывающих потерю веса

Потеря веса — мечта худеющих, однако это опасно, когда для сброса лишних килограммов не предпринималось усилий. Как объяснила сайту aif.ru врач-эндокринолог Елена Мамонтова, внезапное похудение может указывать на ряд серьезных заболеваний.

Некоторые заболевания вызывают ускоренное расщепление клеток или снижение потребления пищи при потере аппетита. Врач выделяет минимум шесть недугов, которые способны критично изменить вес.

Тиреотоксикоз.

Онкозаболевания.

Инфекционные заболевания.

Сахарный диабет.

Психологические проблемы.

Болезни кишечника.

Тиреотоксикоз — это про нарушение функций щитовидной железы. Человек может сохранять аппетит, но испытывать слабость. Все дело в нарушении метаболических процессов, так как в этом плане имеется избыток гормонов.

Резкая потеря веса без причин — один из признаков развития онкозаболевания. Но это также может указать и на инфекционные болезни. Все дело в энергии, потребляемой иммунитетом: она нужна для борьбы с болезнями, но она же нужна и для пищеварения. Аппетит нарушается, человек ест меньше, теряет вес, причем часто до истощения.

Сахарный диабет возникает не только на фоне ожирения, но и у людей с нормальным весом. Однако само заболевание может вызвать резкое и неожиданное похудение. Уровень глюкозы в крови растет, начинается активное расщепление жиров и белков в организме

По словам Мамонтовой, также вызывают проблемы с весом язвенный колит, болезнь Крона и целиакия. Начинается повреждение слизистой кишечника. Всасывание веществ снижается, организм истощается.

Психологические проблемы тоже могут послужить мощным толчком для организма к потере веса. Например, такое наблюдается при нервной анорексии, биполярных расстройств, шизофрении, на фоне депрессии и эмоционального потрясения.

Врач предупредила: потеря массы тела на 5% за 6-12 месяцев, если не предпринималось никаких усилий, должна насторожить. Пройти нужно врачей, сдать общий анализ крови, УЗИ и проверить гормоны.

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