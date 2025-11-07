Врач-эндокринолог развеял миф о классическом завтраке: яичница с беконом признана самой вредной

Популярный у многих россиян вариант утреннего приема пищи оказался под прицелом специалистов. Врач-эндокринолог Максим Кузнецов в своем видеообращении на YouTube-канале назвал один из самых распространенных завтраков крайне опасным для здоровья.

По словам эксперта, главную угрозу представляет комбинация, включающая три-четыре источника жира одновременно. Классическим примером такого вредного блюда является яичница с беконом или колбасой, поджаренная на сливочном или растительном масле. Доктор образно охарактеризовал эту пищу как «тарелку жира».

Кузнецов предупредил, что регулярное употребление такого завтрака провоцирует рост уровня холестерина в крови и создает чрезмерную нагрузку на сердце и сосуды. В качестве здоровой альтернативы врач рекомендует составлять утренний рацион из одного источника жиров, дополняя его овощами и цельнозерновым хлебом.

