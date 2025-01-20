Врач Ершов пояснил действие аромаингаляторов, вейпов и нюхательных карандашей

По словам врача Антона Ершова, среди всех средств курения самый большой вред человеку наносят вейпы, поскольку на фоне действия высоких температур происходит повреждение сосудистой стенки, сетчатки глаза, не говоря уж про органы дыхания, бронхи, слизистые. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что вещества, содержащиеся в составе аромаингаляторов, не столь токсичны, третьего класса, они вызывают последствия в чрезмерной концентрации. Так, первыми реакциями при употреблении не сильно чистых смесей будут зуд, неприятные ощущения во рту.

По мнению медика, нюхательный карандаш предполагает секундное вдыхание с кратковременным эффектом, наиболее часто спазмирующим, снимающим отек. В хорошем сочетании трав это действующие препараты.

Ранее в Госдуме поддержали законопроект о полном запрете вейпов в России.