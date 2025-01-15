В Госдуме поддержали законопроект о полном запрете вейпов в России
Депутат ГД Леонов заявил о «жесткой» позиции комитета по запрету вейпов в РФ
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Инициатива о запрете в России вейпов и жидкостей для парения не новая, но поддерживаемая в комитете Госдумы по охране здоровья. Об этом пишет RT.
В беседе с каналом глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что законопроект, которым хотят запретить продажу вейпов и жидкостей для парения, поступает не первый раз. Аналогичные инициативы уже рассматривались, но пока не доходили до реального одобрения. Тем не менее в Госдуме поддерживают идею и хотят добиться ее принятия.
«Мы, безусловно, поддерживаем полный запрет вейпов, но эта позиция должна быть согласована с правительством Российской Федерации. Наша самая главная задача с правительством Российской Федерации — найти точки соприкосновения и все-таки решить этот вопрос раз и навсегда», — заключил Леонов.
Напомним, что по данным ТАСС, Госдума может рассмотреть законопроект о запрете розничной продаже вейпов уже в марте 2025 года. Вероятность окончательного принятия инициативы на весенней сессии считают высокой.
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