В Госдуме поддержали законопроект о полном запрете вейпов в России

Инициатива о запрете в России вейпов и жидкостей для парения не новая, но поддерживаемая в комитете Госдумы по охране здоровья. Об этом пишет RT .

В беседе с каналом глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что законопроект, которым хотят запретить продажу вейпов и жидкостей для парения, поступает не первый раз. Аналогичные инициативы уже рассматривались, но пока не доходили до реального одобрения. Тем не менее в Госдуме поддерживают идею и хотят добиться ее принятия.

«Мы, безусловно, поддерживаем полный запрет вейпов, но эта позиция должна быть согласована с правительством Российской Федерации. Наша самая главная задача с правительством Российской Федерации — найти точки соприкосновения и все-таки решить этот вопрос раз и навсегда», — заключил Леонов.

Напомним, что по данным ТАСС, Госдума может рассмотреть законопроект о запрете розничной продаже вейпов уже в марте 2025 года. Вероятность окончательного принятия инициативы на весенней сессии считают высокой.

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