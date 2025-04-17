Врач Гальперин оценил инициативу о возложении функций врача на средний медперсонал

Согласно распоряжению Минздрава России, с 1 сентября средний медперсонал сможет временно замещать участковых врачей, педиатров, терапевтов и акушеров-гинекологов при их отсутствии. Президент межрегиональной Общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин пояснил, сможет ли средний медперсонал заменить врачей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, нередко врачи выполняют несвойственные им функции, то есть большие объемы писанины при осмотре и разговоре с пациентом. Такое решение о порядке возложения отдельных функций лечащего врача на фельдшера и акушера является логическим продолжением реформы здравоохранения, наблюдаемой последние 15 лет и ставшей причиной критической нехватки медработников. Так, дефицит среднего медперсонала превышает дефицит врачей, в связи с чем непонятно, откуда будут браться эти часы фельдшеров или медсестер.

Медик подчеркнул, что в нашей стране имеются регионы, особенно за Уралом, где медицины уже нет.

Ранее он назвал критерии, которые мешают медикам получать хорошее образование.