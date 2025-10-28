Врач Гандельман назвал значительно продлевающую жизнь сезонную ягоду

Фото: [ Приготовление смузи с клюквой и бананом/Медиасток.рф ]

В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале кардиолог Герман Гадельман и офтальмолог Михаил Коновалов обсудили сезонную ягоду, способную продлить жизнь. Подробности и объяснения врачей можно найти на официальном сайте телеканала.

Гандельман указал на уникальное свойство клюквы. Он подчеркнул, что в 100 граммах этой ягоды содержится восемь суточных норм антоцианов. Эти вещества защищают клетки от воздействия свободных радикалов.

Врач пояснил, что свободные радикалы наносят вред клеточным структурам и способствуют развитию раковых опухолей. Клюква, напротив, препятствует этому процессу, что способствует увеличению продолжительности жизни.

«Если сосуды ломки, происходят кровоизлияния, которые отслаивают сетчатку и приводят к ее дистрофии (...) Будет здоровая сетчатка — мы будем видеть хорошо всегда», — уточнил врач.

Коновалов отметил, что эта ягода богата витамином C, который благоприятно влияет на сосуды и зрение.

