Врач Гандельман назвал значительно продлевающую жизнь сезонную ягоду
Врач Гандельман заявил, что клюква значительно продлевает жизнь
Фото: [Приготовление смузи с клюквой и бананом/Медиасток.рф]
В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале кардиолог Герман Гадельман и офтальмолог Михаил Коновалов обсудили сезонную ягоду, способную продлить жизнь. Подробности и объяснения врачей можно найти на официальном сайте телеканала.
Гандельман указал на уникальное свойство клюквы. Он подчеркнул, что в 100 граммах этой ягоды содержится восемь суточных норм антоцианов. Эти вещества защищают клетки от воздействия свободных радикалов.
Врач пояснил, что свободные радикалы наносят вред клеточным структурам и способствуют развитию раковых опухолей. Клюква, напротив, препятствует этому процессу, что способствует увеличению продолжительности жизни.
«Если сосуды ломки, происходят кровоизлияния, которые отслаивают сетчатку и приводят к ее дистрофии (...) Будет здоровая сетчатка — мы будем видеть хорошо всегда», — уточнил врач.
Коновалов отметил, что эта ягода богата витамином C, который благоприятно влияет на сосуды и зрение.
Ранее врач Маркова назвала главные продукты для кожи осенью.