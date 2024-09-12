Врач Гасанов дал гипертоникам советы по питанию
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Людям, страдающим повышенным давлением, посоветовали придерживаться средиземноморской диеты.
Гипертоническая болезнь — это заболевание сердечно-сосудистой системы, для которого характерно повышенное артериальное давление. Гипертоникам очень важно контролировать свое давление.
Помочь в этом может диета, сообщил в интервью изданию «Газета.Ru» врач-кардиолог «СМ-Клиника» Илкин Гасанов.
Людям с гипертонией важно употреблять продукты, богатые омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, микроэлементами, витаминами и растительными маслами. А вот употребление поваренной соли следует ограничить до 5 граммов в сутки. Также нужно сократить употребление животных жиров и легкоусвояемых углеводов.
Полезно включить в рацион блюда из морепродуктов, овощи, зелень, и мясо птицы, посоветовал врач.
Очень полезно есть авокадо, так как нем содержится большое количество омега-3 кислоты и калий, способный снижать артериальное давление.
Идеальной для гипертоников является средиземноморская диета.
Важно помнить о том, что питание — очень важная часть лечения, однако она не заменяет прием лекарств, заключил Гасанов.
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