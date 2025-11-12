Врач-гастроэнтеролог предупредил о неоправданном вреде отказа от молочных продуктов

Добровольный отказ от молока и кисломолочных продуктов при отсутствии медицинских диагнозов может навредить здоровью, а не принести пользу. С таким предупреждением выступил гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Александр Андреев в эксклюзивном интервью для «Ленты.ру».

Специалист подчеркнул, что молочная продукция является ценным источником белка, широкого спектра витаминов (D, A, E, PP, группы B) и жизненно важных микроэлементов. Особую роль, по его словам, играет кальций, который в большом количестве содержится в твороге, кефире, молоке и сыре. Этот элемент критически важен не только для крепости костей и профилактики остеопороза, но и для корректной работы мышечной и нервной систем.

Особого внимания заслуживают кисломолочные продукты. Их исключение из рациона способно негативно отразиться на функции кишечника, нарушить пищеварительные процессы и даже ослабить иммунную защиту организма, заявил Андреев.

Эксперт резюмировал, что взрослым людям следует убирать молочку из меню только при наличии конкретных медицинских показаний. Главным из них является гиполактазия (непереносимость лактозы), следом за которой идут аллергические реакции на молочный белок.

Ранее сообщалось, что врач назвал действительно работающие народные методы борьбы с изжогой.