Врач Гаврилова назвала способы засыпать легче и быстрее

Многие медики утверждают, что за 10 часов до сна нужно отказаться от кофеиносодержащих напитков, за три часа — от еды, за два часа важно прекратить заниматься рабочими делами, за час — перестать использовать телефон. Врач отделения медицины сна Алена Гаврилова рассказала, какие еще методы могут помочь легче и быстрее заснуть. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, облегчению засыпания может поспособствовать постоянная физическая активность: 10 тыс. шагов в день, занятия в бассейне четыре раза в неделю, катание на велосипеде и т. д.

Медик добавила, что с целью реже испытывать трудности с засыпанием важно соблюдать режим сна. Также курильщикам следует отказаться от сигареты перед засыпанием. Кроме того, перед отходом ко сну нужно отказаться от яркого света: вместо люстры включить торшер, однако свет нужно перевести из холодного синего спектра в теплый, чтобы не сокращать синтез мелатонина.

По ее мнению, также ряду людей подходят техники, которые направлены на расслабление, вроде дыхательных упражнений или растяжки.

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