На юго-востоке Москвы ввели карантин из-за заболевания бешенством домашних животных

Из-за выявления неоднократных случаев заболевания домашних животных бешенством на территории московского района Люблино в ЮВАО столичными властями введен карантин. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как следует из распоряжения столичного градоначальника, карантин введен до 22 декабря включительно. По его окончании он может быть продлен, если ситуация не выправится.

«В связи с выявлением 21 и 22 октября 2024 года случаев заболевания бешенством домашних животных на территории района Люблино города Москвы… установить ограничительные мероприятия, карантин, до 22 декабря 2024 года в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения», — говорится в распоряжении мэра.

Так же очаг поражения бешенством расположен в жилом помещении в доме 72 по улице Краснодарская. Отмечается, что неблагополучная территория территория ограничивается улицами Верхние Поля, Краснодарская, Марьинский Парк, Белореченская, Аллея Кремлевских Курсантов и Тихорецкий бульвар.

Добавив, как можно увидеть на сервисе «Яндекс Карты», на первом этаже дома 72 по Краснодарской улице расположен зоосалон.

Ранее стало известно, что классы в пяти школах в Рязанской области закрыты на карантин по ОРВИ.