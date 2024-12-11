Роспотребнадзор намерен приостановить продажу аромаингаляторов для носа

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предпринимает все необходимые действия для того, чтобы остановить продажу «аромаингаляторов для носа». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В последнее время всё больше подростков отдают предпочтение «аромаингаляторам», которые часто можно приобрести через интернет. Эти устройства привлекают внимание своим стильным дизайном и разнообразием вкусов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Роспотребнадзором принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора провели анализ информации о продаже «аромаингаляторов для носа» на различных маркетплейсах.

Согласно общедоступным данным на страницах товаров, эти устройства часто сопровождаются декларациями о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Однако основания для выдачи таких деклараций не были подтверждены, а информация о сопроводительных документах отсутствовала, как сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции.