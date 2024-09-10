Врач Кабанов посоветовал бодрящий напиток, что полезнее кофе

Чай матча имеет в своем составе свойства, что позволят обеспечить организму человека антиоксидантную защиту и улучшат пищеварение. На это в беседе с РИА Новости указал заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог Алексей Кабанов.

Рассуждая о полезных свойствах чая матчи, специалист подчеркнул, что польза данного напитка заключается в его растительном составе.

«В отличие от кофе, этот чай содержит очень много витаминов и важную для работы желудочно-кишечного тракта клетчатку. Белки, клетчатка, минеральные вещества (железо, кальций), витамины А, С, хлорофилл (природный детокс) — все эти компоненты полезны при регулярном употреблении и нужны нашему организму», — объяснил Кабанов.

В то же время, как предостерег Кабанов, много чая матчи пить не стоит. В больших количествах он может дать обратный эффект и, скорее, навредить организму.

«Но матча балансирует между пользой и вредом. Начнете пить его слишком часто — будет больше вреда. Не стоит начинать каждый день с такого концентрированного напитка. „, — посоветовал эксперт.

Кабанов подытожил, что лучше пить напиток не чаще одного или двух раз в неделю.

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