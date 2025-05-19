Врач Кашух назвал сок, которым нельзя запивать лекарства

По словам врача Екатерины Кашух, запивать лекарства грейпфрутовым соком крайне не рекомендуется, так как это может усилить побочные эффекты и негативно воздействовать на печень. Об этом сообщает Life.ru.

Она уточнила, что грейпфрут содержит фуранокумарины, известные как соединения, блокирующие работу фермента CYP3A4, который отвечает за метаболизм лекарственных препаратов. Если запивать медикаменты грейпфрутовым соком, они не расщепляются должным образом и накапливаются в крови в повышенных концентрациях. Также указанный сок может оказать влияние на особые транспортные белки кишечника, регулирующие всасывание лекарств, в итоге в кровь поступает больше активного вещества, чем предполагалось при назначении лекарства.

По мнению медика, подобная комбинация может приводить к разнообразным негативным последствиям: сочетание грейпфрутового сока с препаратами от гипертонии может вызвать резкое понижение артериального давления, запивание им седативных препаратов может привести к чрезмерной сонливости и нарушению координации.

Ранее также диетолог Макиша перечислила тяжелые последствия несовместимости грейпфрута с лекарственными препаратами.