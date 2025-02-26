Врач Кашух пояснила опасность «блинного синдрома»

С наступлением Масленичной недели неизменным атрибутом праздничных столов жителей нашей страны стали блины. По словам врача Екатерины Кашух, при этом данное блюдо может представлять серьезную угрозу для организма, если один из его ингредиентов оказался домом микроскопических клещей. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что такие насекомые аналогичны тем, которые находятся в домашней пыли. Невооруженным глазом их не увидеть, а термообработка не помогает, поскольку выделяемые клещами белки-аллергены остаются и могут нанести вред. Такое редкое и малоизученное состояние стали называть «блинным синдромом», поскольку чаще всего с признаками анафилаксии в больницу попадали люди, недавно употребившие в пищу блины.

По мнению медика, указанные клещи-аллергены обычно обитают в пшеничной и кукурузной муке, в связи с чем зоне риска оказываются любители любой выпечки, пиццы, макарон, мучных каш, продуктов в кляре или в панировке. Лечение «блинного синдрома» аналогично лечению сильной пищевой аллергии.

Она уточнила, что клещи чаще всего появляются в муке при неправильном хранении. Вскрытую упаковку важно хранить лишь в герметичном контейнере, который должен находиться в сухом и прохладном месте.

Ранее россиянам назвали самую «коварную» начинку для блинов на Масленицу.