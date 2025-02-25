Россиянам назвали самую «коварную» начинку для блинов на Масленицу

Врач-диетолог Алена Капустина рассказала RuNews24.ru про самую вредную начинку для блином, которая является популярной во время празднования Масленицы.

Как пояснила врач, сочетание большого количества сахара и насыщенных жиров является опасным для здоровья и может значительно прибавить лишних килограммов. Как раз такие вредящие составляющие есть в сгущенном молоке и масле. При этом сам человек может не заметить, что съел слишком много: в этом и есть основное коварство добавки.

«Это бомба замедленного действия для вашей фигуры и здоровья. Эта начинка содержит огромное количество калорий, провоцирует скачки сахара в крови и способствует отложению жира», — объяснила врач.

Заменить масло сложно, но можно уменьшить его количество во время приготовления или вовсе не смазывать блины. Среди более полезных начинок Капустина назвала фрукты, ягоды, творог, мясо и рыбу. К соленым начинкам легко можно добавить зелень и немного сыра. Из более сладкого специалист посоветовала варенье и натуральный мед. Главное — употреблять блины с начинками и без них умеренно.

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