Врач Коньков перечислил правила выживания для аллергиков в сезон цветения

Весна и начало лета для миллионов жителей нашей страны превращаются в кошмар в связи с активным цветением. Заслуженный врач РФ Александр Коньков рассказал, как пережить данный период без потерь. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, при первых признаках аллергии следует срочно обратиться к врачу-аллергологу, который проведет диагностику и назначит адекватное лечение.

Медик подчеркнул, что особое внимание необходимо обратить на березу, поскольку ее пыльца является одним из ключевых аллергенов. Кроме того, угрозой являются и тополь, клен, ива, вяз, ясень и даже одуванчики могут стать источником аллергической реакции.

По его мнению, для облегчения периода цветения аллергикам рекомендуется безопасное проветривание, применение защитных средств, частый прием душа и стирка, промывание носа, установка увлажнителей и очистителей воздуха в квартире.

Ранее эксперт Воробьева предупредила об опасности во время цветения березы.