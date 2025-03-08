Врач Ларина назвала способы профилактики сезонных аллергий

В апреле-мае в средней полосе России обычно начинается весенний сезон аллергий. В летний сезон обычно наблюдается ранний (июнь и середина июля) и поздний (вторая половина июля-сентябрь) периоды.

О способах профилактики аллергии в интервью РИА Новости рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Вера Ларина.

В первую очередь, отметила она, нужно закрыть окна и двери, чтобы пыльца с потоком воздуха не попала в помещение. Также следует ограничить пребывание на улице в солнечную и ветреную погоду. Гулять лучше в утренние часы, когда уровень концентрации пыльцы растений становится максимальным в воздухе. Чтобы не допустить контакт пыльцы со слизистой оболочкой глаз, нужно носить солнцезащитные очки. Придя домой, нужно приять душ и сменить одежду, заключила собеседница.

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