Врач Малиновская раскрыла, чем может обернуться для организма резкое прекращение поста

Срыв поста может серьезно отразиться на здоровье поджелудочной железы. на это в беседе с РИА Новости указала завотделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Московской области Светлана Малиновская.

Специалист напомнила, что после прекращения поста в организм начинает резко поступать тяжелая, жирная пища. И это приводит поджелудочную железу в состояние ступора.

«Срыв на полпути чрезвычайно опасен. То есть человек несколько недель постился, а потом наедается тяжелой пищей. Подобная ситуация — прямой путь к уничтожению поджелудочной железы», — рассказала Малиновская.

Самым благоприятным исходом такого действия, как пояснила врач, будет попадание в хирургическое отделение. Худшим же сценарием станет — реанимация. Это касается и ярых приверженцев поста.

«Если человек начинает фанатично поститься, то это приводит недостатку углеводов, снижению уровня глюкозы до критических показателей, что, в свою очередь, обеспечит голодание мозга, а в особо запущенных случаях — гипогликемическую кому», — отметила медик.

Малиновская предупредила, при первых признаках проблем с поджелудочной железой, среди которых — головокружение, повышенное потоотделение и даже мышечные судороги, стоит незамедлительно обратиться к врачу.

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