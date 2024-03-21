Врач рассказала, можно ли соблюдать пост беременным и кормящим женщинам

Акушер-гинеколог Видновского перинатального центра Евгения Медведева рассказала, можно ли соблюдать Великий пост беременным и кормящим женщинам. Слова специалиста приводит пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пост связан с определенными ограничениями в рационе, поэтому у беременных может развиться железодефицитная анемия, указала доктор. Из-за недостатка питательных веществ также могут возникнуть проблемы во время родов.

«Ограничение питания во время грудного вскармливания влечет за собой нехватку витаминов и микроэлементов в питании ребенка. Молока вырабатывается меньше», — отметила врач.

Акушеры-гинекологи не рекомендуют беременным и кормящим женщинам соблюдать пост, чтобы избежать проблем с собственным здоровьем и здоровьем ребенка.

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