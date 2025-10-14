Врач Мясников назвал частые ошибки при приеме таблеток

Когда люди пьют таблетки в неправильной дозировке либо не в то время, они совершают большую ошибку. Такое мнение высказал известный телеведущий медик Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

По утверждению врача, люди, которые употребляют таблетки, зачастую принимают их с ошибками.

«Самая большая ошибка — это принимать неправильные таблетки в неправильное время не в той дозе. Тут очень важно найти врача, который вам все это расскажет, который умеет не только прописывать таблетки, но и отменять их», — указал он.

Еще одной ошибкой, по словам Мясникова, является чрезмерное употребление различных препаратов. Больные не должны одновременно пить десятки лекарств. В качестве примера он привел случай из своей практики, когда одному больному назначили принимать сразу 16 видов таблеток. Врач, увидев это, дал поручение ординатору немедленно разобраться с курсом лечения.

Ранее Мясников заявил, что обезболивающее средство может не только снять боль, но и повысить риски осложнений и нежелательных реакций. Он также заявил, что подобный прием может обернуться серьезными осложнениями для сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.