Врач Мясников призвал пить кофе для снижения рисков инфарктов

В рамках телепередачи «О самом главном», транслируемой на канале «Россия 1», доктор и популярный телеведущий Александр Мясников рекомендовал употребление кофе двум группам людей. Запись эфира с рекомендацией врача доступна для просмотра на платформе «Смотрим».

«У вас диабет? Пейте кофе. У вас больное сердце? Пейте кофе. У вас будут реже инфаркты, понимаете?» — заявил Мясников.

Кроме того, врач указал на позитивное влияние кофе на снижение аритмии и стабилизацию артериального давления.

Медик также упомянул, что данный напиток способствует уменьшению внутреннего воспаления в организме. Мясников акцентировал внимание на том, что в составе кофе содержится свыше тысячи биологически активных и полезных соединений.

