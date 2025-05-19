Врач Морунов рассказал, когда метеозависимым необходима медпомощь

В период геомагнитных возмущений особенно важно внимательно относиться к своему здоровью. По словам врача Олега Морунова, прежде всего следует обратить внимание на возможные симптомы. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что этими симптомами могут быть головная боль, усталость, слабость, раздражительность, бессонница, скачки артериального давления, боли в сердце или учащенное сердцебиение, обострение хронических заболеваний. Таким образом, с целью поддержания здоровья в указанный период нужно следить за давлением, особенно людям с гипертонией или гипотонией, избегать переутомления, конфликтов и недосыпа, поддерживать водный баланс, ограничить употребление кофе, крепкого чая и алкогольных напитков.

По мнению медика, также важно не забывать принимать назначенные лекарственные препараты и всегда иметь при себе необходимые медикаменты, такие как нитроглицерин. Немаловажна и продолжительность сна не менее семи часов.

Он добавил, что в случае ухудшения состояния необходимо немедленно обратиться за медпомощью.

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