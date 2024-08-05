Врач назвал полезное упражнение для восстановления душевного равновесия

Как жить настоящим моментом, если почти всегда необходимо думать о будущем? Что сегодня на ужин, куда отправиться в отпуск и что подарить любимому человеку? Эти и другие проблемы мучают нас практически каждый день - как с ними справиться, рассказала врач Галина Энгельгардт.

Врач-физиотерапевт, кандидат медицинских наук и заведующая отделением физиотерапии поликлиники № 1 Минобрнауки Галина Энгельгардт предлагает простое, но эффективное упражнение, которое поможет восполнить внутренние ресурсы организма, а также ощутить чувство комфорта и уверенности.

Во время выполнения необходимо последовательно отмечать то, что Вы видите, слышите и чувствуете. Важно не просто мысленно осознавать эти ощущения, но и проговаривать их вслух, чтобы они лучше запоминались. Это помогает переключиться с привычного ритма жизни и вернуться в настоящий момент, как сообщил сайт aif.ru.

Энгельгардт рекомендует выполнять упражнение «Я вижу, я слышу, я чувствую» в месте, которое Вам особенно нравится и где Вы хотели бы сохранить приятные воспоминания. Таким образом, Вы закрепите связь между этим местом и положительными ощущениями, что поможет быстрее восстановить душевное равновесие в будущем.

Ранее врач рассказала о том, какие эффективные способы помогут отдохнуть летом, если не получилось выйти в отпуск.