Врач назвал полезные для сердца продукты

Цитрусовые, яблоки, груши, ягоды, бананы и киви способствуют укреплению здоровья сердца и сосудов. Об этом «Ленте.ру» рассказал физиолог Александр Калюжин. Также очень полезны листовые и крестоцветные овощи — шпинат, брокколи, все виды капусты, морковь и томаты.

Важную роль играют цельнозерновые продукты, например, овсяная и гречневая крупы, а также хлеб из цельного зерна. Не стоит забывать и о бобовых культурах: чечевице, фасоли и нуте.

«Они богаты растительным белком и клетчаткой, позволяют реже использовать красное и переработанное мясо, уменьшая поступление насыщенных жиров и соли», — отметил специалист.

По его словам, овощи и фрукты ценны высоким содержанием калия, магния, антиоксидантов и пищевых волокон, которые помогают снизить риск развития атеросклероза.

Цельнозерновые обеспечивают организм медленными углеводами и растворимой клетчаткой, что помогает контролировать массу тела, уровень сахара и холестерина в крови.

При этом, отметил врачи, для здоровья сердечно-сосудистой системы не менее важно ограничивать в рационе вредные компоненты. К ним относятся избыток соли, сахара, трансжиров и переработанного мясопродуктов (колбасы, сосиски). Такая сбалансированная диета помогает сформировать устойчивый и физиологически обоснованный тип питания.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе имбиря для зимнего здоровья.