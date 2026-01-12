«Дофаминовый» откат: названы способы справиться с послепраздничной ленью на работе

Возвращение к работе после продолжительных новогодних каникул для многих становится стрессом, сопровождающимся апатией и чувством вины за низкую продуктивность. Психолог Илья Ахмедов в беседе с REGIONS объяснил, что это состояние — естественная реакция психики на резкую смену режима, а не признак лени, и предложил практические шаги для более мягкой адаптации.

С научной точки зрения, основная причина сложностей кроется в нейробиологии. Во время длительного отдыха мозг переходит в так называемый «дофаминовый режим», связанный с отдыхом, неструктурированным временем и получением удовольствия. Резкое возвращение к строгому графику и ответственности воспринимается как угроза, вызывая внутреннее сопротивление, которое проявляется в виде прокрастинации и упадка сил.

Практическая стратегия выхода из этого состояния строится на принципе постепенности, подчеркнул эксперт. Вместо попыток сразу работать на полную мощность, что часто приводит к обратному эффекту, эксперт рекомендует плавно восстанавливать структуру. Первым шагом становится нормализация режима сна и фиксированного времени начала дня. Начинать рабочие задачи лучше с самых простых и понятных, дробя большие проекты на мелкие этапы. Это создает ощущение контроля и завершенности, что положительно влияет на мотивацию.

«Полезно снизить требования к себе в первые дни и не принимать резких решений на фоне усталости и эмоционального отката», — уверен Ахмедов.

Важным инструментом является создание четких границ между рабочим и личным временем, особенно при удаленном формате работы. Помогают небольшие ритуалы «входа» в рабочий день, например, чашка кофе до начала задач или пятиминутное планирование. Ключевой совет — снизить требования к себе в первые дни и избегать принятия судьбоносных решений, таких как увольнение, на фоне временного эмоционального спада.

Если состояние апатии и ощущение бессмысленности работы не проходят в течение двух-трех недель, это может сигнализировать о более глубокой проблеме — профессиональном выгорании, которое проявилось после паузы. В этом случае стоит рассмотреть обращение к специалисту. В стандартном же сценарии послепраздничной адаптации наиболее эффективным подходом становится терпение, самоподдержка и методичное восстановление рабочих рутин.

