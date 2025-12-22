Врач назвал самые эффективные методы борьбы с мужским облысением

Подход к лечению преждевременного облысения у мужчин должен кардинально отличаться в зависимости от причины и возраста начала алопеции. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

При естественном, возрастном выпадении волос, которое обычно начинается после 50 лет, причиной является снижение общего уровня тестостерона. Это, в свою очередь, уменьшает количество дигидротестостерона (ДГТ) и нарушает процесс образования новых волосяных фолликулов.

В таких случаях, считает специалист, врач может назначить гормональную терапию для коррекции уровня тестостерона. Однако практика показывает, что этот метод не всегда эффективно замедляет процесс потери волос.

Совершенно иная картина при раннем облысении, которое может стартовать уже с 25 лет. Здесь основная причина — генетическая предрасположенность, приводящая к избыточной выработке тестостерона и его активной формы, ДГТ, которая губительно действует на волосяные луковицы.

«Более действенными считаются современные методы — лазерная терапия, плазмотерапия (переливание собственной плазмы) или пересадка волос», — сказал Ионов.

Особенность пересадки заключается в том, что волосяные фолликулы, взятые из донорской зоны (чаще всего с затылка), генетически устойчивы к воздействию тестостерона и ДГТ.

Поэтому после успешной операции пересаженные волосы, как правило, продолжают расти на новом месте в течение всей жизни, что обеспечивает долгосрочный и стабильный результат.

Ранее хирург Айрат Шарипов предупредил о скрытой угрозе нового бытового тренда.