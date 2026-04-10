Врач назвал самый эффективный способ борьбы с потливостью подмышек

Инъекции ботулотоксина в область подмышек остаются одним из наиболее результативных способов снижения потоотделения и устранения связанного с ним запаха, при этом эффект может сохраняться до нескольких месяцев. Об этом пишет « Газета.Ru ».

Врач-косметолог и дерматовенеролог Максим Мамунов сообщил, что введение ботулотоксина в подмышечные области считается одним из наиболее эффективных методов борьбы с повышенной потливостью. По его оценке, результат сохраняется в среднем от 4 до 8 месяцев и зависит от индивидуальных особенностей обмена веществ.

Специалист уточнил, что потоотделение не является ключевым механизмом детоксикации организма: основную нагрузку по выведению веществ выполняют печень и почки. Он отметил, что локальная блокада потовых желез не оказывает системного влияния, а дозы препарата слишком малы для токсического эффекта.

По его словам, инъекции не нарушают терморегуляцию, поскольку действие ограничено обработанной зоной, а компенсаторное потоотделение перераспределяется на другие участки кожи. Клинические данные не подтверждают устойчивых нарушений теплообмена при соблюдении техники введения.

К противопоказаниям специалист отнес беременность, период лактации, воспалительные процессы в зоне инъекций, индивидуальную непереносимость препарата и ряд невромускулярных заболеваний.

Среди возможных побочных эффектов он назвал кратковременные отеки, гематомы, локальное онемение и временное усиление потоотделения в других зонах, которые обычно проходят самостоятельно в течение 1–2 недель.

В качестве альтернативы врач упомянул антиперспиранты пролонгированного действия, которые применяются реже обычных средств и также снижают активность потовых желез.

