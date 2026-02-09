Врач назвал состояния, при которых нужно полностью отказаться от кофе

Терапевт и главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик сообщил « Ленте.ру », что при ряде состояний употребление кофе может быть нежелательным и даже опасным. Он перечислил ситуации, при которых от напитка рекомендуется полностью отказаться.

По словам специалиста, прежде всего кофе не рекомендуется беременным женщинам. Он пояснил, что значительные дозы кофеина способны повышать тонус матки и тем самым увеличивать риск неблагоприятного течения беременности.

Кроме того, врач отметил, что напиток может ухудшать состояние людей с тревожными расстройствами. Особенно это касается пациентов, склонных к паническим атакам, поскольку кофеин способен усиливать нервное возбуждение и провоцировать приступы тревоги.

Отдельно эксперт обратил внимание на заболевания сердечно-сосудистой системы. По его оценке, при неконтролируемой артериальной гипертензии, которая плохо поддается медикаментозной коррекции, злоупотреблять кофе нельзя. Также ограничение касается пациентов с нарушениями ритма сердца, включая фибрилляцию предсердий и желудочковые экстрасистолы.

Еще одной группой риска врач назвал людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Он уточнил, что кофе способен усугублять симптомы при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, патологиях двенадцатиперстной кишки и язвенных поражениях, поэтому при таких диагнозах от напитка лучше отказаться.

Ранее сообщалось, что сладкий завтрак снижает утреннюю продуктивность.