Врач назвал способы изменить режим сна школьникам после каникул

С началом учебного года российских школьников ждет резкая смена режима дня после расслабленных летних каникул. Многие дети привыкли ложиться далеко за полночь и спать до обеда, теперь им предстоит непростой переход к ранним подъемам. Известный сомнолог Роман Бузунов объяснил, как избежать серьезных проблем со сном и помочь ребенку адаптироваться без лишнего стресса. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, главная опасность резкого перехода — социальный джетлаг. Это состояние, аналогичное смене часовых поясов при перелете в другую страну. Внутренние биологические часы сбиваются, нарушается выработка гормонов и работа организма. Ребенок может столкнуться с вялостью, проблемами с пищеварением и концентрацией внимания. Чтобы этого избежать, профессор предлагает два подхода. Так, первый, мягкий способ — начинать будить ребенка каждый день на полчаса раньше за неделю-полторы до 1 сентября. Накопившийся дефицит сна естественным образом сдвинет время вечернего засыпания. Важно понимать: заставить человека уснуть по приказу невозможно, а разбудить — вполне. Если времени мало, сдвиг можно ускорить до часа в день — это жестче, но все же лучше, чем одномоментный переход. Второй, жесткий вариант — это резкий подъем в семь утра первого сентября после месяцев сна до полудня. Неминуемо накопится недосып. Ключевая ошибка родителей в этом случае — позволить ребенку отоспаться в первые выходные. Это собьет все настройки обратно. Подъем в субботу и воскресенье должен быть не более чем на два часа позже школьного.

Бузунов с иронией отмечает, что методы подъема могут включать и «шантаж, угрозы и подкуп», например, денежное вознаграждение за ранний подъем. Но важнее гигиена сна: исключить кофеин за шесть часов до сна, убрать гаджеты за час до отдыха и не переедать на ночь. Родителям следует показать пример, отложив свои устройства.

Медик пояснил, что самая большая ошибка — пытаться силой уложить ребенка спать раньше. Если он не чувствует усталости, это приведет лишь к многочасовому лежанию в кровати в попытках уснуть. Это прямой путь к формированию условного рефлекса бессонницы, когда кровать ассоциируется не со сном, а с мучениями. Такая бессонница может закрепиться надолго даже после исчезновения первоначальной причины.

По его мнению, в случае стойких проблем эксперт советует правило: если сон не приходит за 15 минут, нужно встать и заняться спокойным делом при мягком свете (например, почитать книгу), но не брать в руки гаджеты. Это помогает разорвать порочный круг тревоги и восстановить здоровое отношение ко сну. Грамотный и постепенный переход на школьный режим поможет сохранить силы, здоровье и нервы всей семьи.

