Врач назвала четыре обязательных анализа перед началом занятий спортом

Медики определили необходимый минимум обследований перед началом занятий спортом. По словам врача превентивной и anti-age медицины Татьяны Бриксман, для безопасного старта тренировок важно пройти комплексное медицинское обследование, пишет « Газета.ru ».

В базовый набор исследований входят: общий и биохимический анализы крови, анализ мочи, оценка гормонального статуса (ТТГ, Т4 свободный, для мужчин дополнительно — тестостерон), анализ состава тела методом биоимпедансометрии, а также оценка состояния сердечно-сосудистой системы с помощью ЭКГ и ЭКГ с нагрузкой.

После прохождения всех обследований необходима консультация лечащего врача, особенно при наличии хронических заболеваний. Специалист поможет определить оптимальную нагрузку на основе полученных результатов.

Современные медицинские учреждения предлагают специальные программы обследования для спортсменов, включающие все необходимые исследования. Состав обследований может меняться в зависимости от нескольких факторов: вида спорта, уровня подготовки, возраста спортсмена, поставленных целей и наличия сопутствующих заболеваний.

По словам врача, предварительное обследование крайне важно как для новичков, так и для опытных спортсменов. Для начинающих оно помогает выявить возможные риски для здоровья и избежать негативных последствий. Для профессиональных атлетов такие обследования способствуют повышению эффективности тренировок, улучшению выносливости и более быстрому восстановлению после соревнований.эмоционального истощения из-за продолжающейся травли.

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