У Дональда Трампа диагностировали хроническое заболевание

После появления в публичном пространстве фотографий с опухшими лодыжками и ушибленной рукой президент США прошел комплексное медицинское обследование, пишет РИА Новости .

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила о результатах медицинского осмотра. В ходе обследования, которое включало диагностику сосудов и двустороннюю допплерографию вен нижних конечностей, у американского лидера была выявлена хроническая венозная недостаточность.

Врачи подтвердили, что обнаруженное заболевание является доброкачественным и достаточно распространенным, особенно среди людей старше 70 лет. При этом в ходе обследования не было выявлено никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериальной болезни.

Состояние здоровья президента США оценивается как отличное. Что касается синяков на руках, пресс-секретарь объяснила их появление частыми рукопожатиями во время публичных мероприятий.

Ранее сообщалось, что депутаты потребовали от Минздрава запретить врачам выписывать рецепты от руки.