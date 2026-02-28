Врач назвала главные причины бессонницы после 40 лет

С возрастом многие люди начинают чаще сталкиваться с трудностями при засыпании и ночными пробуждениями. Основные причины ухудшения качества сна в беседе с « Лентой.ру » перечислила кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Валерия Бонадыкова.

По словам специалиста, после 40–45 лет в организме постепенно снижается выработка мелатонина — гормона, регулирующего сон. К пожилому возрасту его уровень становится значительно ниже, чем в молодости, из-за чего ослабевает естественный сигнал ко сну. Это приводит к более длительному засыпанию, ранним пробуждениям и повышенной чувствительности к внешним раздражителям, включая свет и шум.

Кроме того, врач отметила изменения в работе гормона стресса — кортизола. В норме его концентрация ночью уменьшается, а утром начинает расти. Однако с возрастом и при хроническом напряжении уровень кортизола может повышаться уже вечером, что ухудшает глубину сна и делает его прерывистым.

Еще одним фактором специалист назвала заболевания сердечно-сосудистой системы. Частые пробуждения ночью нередко наблюдаются у людей с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, нарушениями ритма и хронической сердечной недостаточностью.

Также на качество ночного отдыха способны влиять лекарственные препараты. В частности, прием мочегонных средств во второй половине дня увеличивает количество ночных пробуждений, а некоторые препараты для контроля давления и антиаритмические лекарства могут вызывать дневную сонливость, что дополнительно сбивает режим сна.

Таким образом, ухудшение сна с возрастом связано сразу с несколькими факторами — гормональными изменениями, состоянием сердечно-сосудистой системы и особенностями медикаментозной терапии.

Ранее сообщалось, что тело не различает фреш или просто сладкую воду с фруктозой.