Врач назвала ключевой принцип успешного отказа от курения

Врач центра здоровья Люберецкой областной больницы Наталья Хохлова раскрыла детали эффективной методики борьбы с табачной зависимостью. По словам специалиста, успех в отказе от курения достигается за счет индивидуального подхода к каждому пациенту (материал есть у « Известий »).

Медик подчеркнула, что важнейшим условием является коррекция всех факторов риска, что требует проведения глубокой профилактической работы при участии врачей различных специальностей. Одним из ключевых инструментов объективной диагностики в этом процессе является смокелайзер — прибор, измеряющий концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе. Как отметила Хохлова, показатели прибора напрямую зависят от стажа и интенсивности курения.

После комплексного обследования пациенты получают персональные рекомендации, которые уже демонстрируют практическую эффективность. По данным врача, повторная диагностика части пациентов зафиксировала положительную динамику, выражающуюся в снижении уровня угарного газа в организме. Этот объективный показатель свидетельствует об улучшении функционального состояния дыхательной системы.

Ранее стало известно, что молодежь Каширы нестандартно борется с вредными привычками.