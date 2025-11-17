Врач назвала привычку, которая делает пробуждения по понедельникам особенно мучительными

Привычка отсыпаться на выходных делает пробуждение по понедельникам особенно трудным, заявила в интервью «Ленте.ру» сомнолог София Черкасова.

Специалист указала, что это явление известно как социальный джетлаг и возникает из-за существенной разницы между временем подъема в будни и выходные дни.

Люди часто компенсируют недосып рабочих дней долгим сном по субботам и воскресеньям, что приводит к разнице в 6–7 часов во времени пробуждения. Такой резкий скачок, по словам врача, сравним с эффектом от быстрого пересечения нескольких часовых поясов и серьезно сбивает внутренние биологические часы организма.

«При таком режиме к понедельнику внутренние часы уже съезжают и просыпаться рано утром становится особенно мучительно», — уточнила Черкасова.

Кроме того, при такой режиме человек в течение дня чувствует себя разбитым и обессиленным, испытывая непреодолимую сонливость.

