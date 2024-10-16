Врач назвала супы, которые могут нанести вред здоровью: что стоит исключить из рациона

Солянка, наваристые мясные супы с масляной заправкой, а также грибной и гороховый супы могут быть вредными для здоровья. Об этом заявила гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова в интервью РИА Новости.

«Какие супы можно назвать вредными? Суп-солянка. В нем повышенное количество соли и много жира. Также мясные супы: наваристые бульоны с заправкой из большого количества масла вызывают тяжесть в желудке», — отметила Сухорукова.

По словам специалиста, грибной суп способен вызвать вздутие и метеоризм, особенно у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Этот суп также не рекомендуется детям. Что касается горохового супа, его часто готовят с копченостями, что делает его тяжёлым и калорийным блюдом. Употребление такого супа может привести к проблемам с пищеварением, предупредила врач.

В связи с этим Сухорукова советует осторожнее относиться к таким супам и по возможности избегать их в повседневном питании, особенно людям с чувствительным желудком.

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