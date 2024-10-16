У японцев нашли корейские корни

Японские учёные пришли к выводу, что переселенцы с Корейского полуострова сыграли значительную роль в генетическом формировании японского народа. Об этом сообщает журнал Human Genetics, ссылаясь на результаты недавнего популяционно-генетического исследования.

«Корейское население, имеющее как восточноазиатское, так и северо-восточно-сибирское происхождение, непрерывно мигрировало на Японский архипелаг с периода Яёй до Кофунского периода», — отмечается в результате исследования.

В ходе исследования выяснилось, что мигранты с Корейского полуострова активно контактировали с народом Дзёмон, который населял территорию современной Японии в древности. Эти взаимодействия привели к смешению генов, в результате чего возникло население, потомками которого и являются современные японцы.

Таким образом, генетический вклад переселенцев с Корейского полуострова оставил заметный след в этногенезе японского народа, формируя культурное и генетическое наследие, которое прослеживается до сегодняшнего дня.

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