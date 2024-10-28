Врач-невролог Мартынов назвал оптимальное время сна

Сон здорового человека должен составлять определенное количество времени, чтобы все функции организма успевали восстановиться для полноценной работы в течение всего дня. На это в беседе с РИА Новости указал врач-невролог Владимир Мартынов.

Со слов специалиста, среднее оптимальное время сна для взрослого человека должно составлять порядка 7–9 часов. Мартынов отметил, что в исключительных случаях людям удается нормально выспаться за 6 часов.

«Оптимальное время сна — это 7-9 часов для взрослого человека. Хотя некоторые умудряются высыпаться за 6 часов, это скорее исключение», — сказал невролог.

В продолжение темы Мартынов предупредил, что хронический недосып может стать причиной катализации чрезмерной утомляемости, что, в свою очередь, неминуемо приведет к серьезным проблемам с концентрацией внимания и даже ухудшению иммунитета.

Ранее невролог Мартынов рассказал, чем обернется для здоровья привычка переставлять будильник по утрам.