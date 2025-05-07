Врач Новикова рассказала, сколько квашеной капусты нужно съедать в день

В день необходимо съедать 150 граммов квашеной капусты, так как это позволит улучшить работу ЖКТ и пищеварение, сообщила РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова.

Но употреблять квашеную капусту нужно без добавления уксуса, отметила она.

Дело в том, пояснила врач, что уксус может нивелировать положительные свойства квашеной капусты, так как он уничтожает выделяемые капустой положительные ферменты, как бы консервирует ее и не дает развиваться этим ферментам в закваске.

Ранее врач Мартынов рассказал, как снизить риск развития болезни Паркинсона.