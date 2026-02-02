Обезьянья оспа уже в Подмосковье: уролог предупредил о пугающих симптомах заразы

В Московской области зафиксированы первые случаи заражения оспой обезьян. На фоне этой новости REGIONS обратился к эксперту, чтобы выяснить уровень опасности вируса, пути его передачи и возможные последствия для здоровья. Хирург, андролог, онкоуролог кандидат медицинских наук Марк Гадзиян дал подробные разъяснения по поводу заболевания.

По словам врача, для большинства здоровых людей оспа обезьян протекает тяжело, но не является смертельной в сравнении с искорененной натуральной оспой. Специалист акцентирует внимание на том, что вирус требует максимально короткой дистанции. Хотя в период последней вспышки половой путь передачи стал одним из основных, он не считается единственным или специфическим.

Уролог Марк Гадзиян подчеркивает: инфекция распространяется при любом длительном и плотном контакте кожных покровов или слизистых оболочек, для чего физическая близость создает идеальные условия.

Клиническая картина заболевания проявляется через ряд выраженных признаков:

Острая лихорадка: резкое повышение температуры тела.

Сильная интоксикация: общая слабость, ломота и выраженное недомогание.

Специфические высыпания: появление везикул и пустул на коже.

Болевой синдром: кожные поражения часто сопровождаются сильным дискомфортом.

Эстетические последствия: после заживления сыпи на теле могут оставаться временные шрамы.

Инкубационный период варьируется от 5 до 21 дня, но чаще составляет 6-13 суток. Это означает, что с момента контакта до первых симптомов может пройти в среднем одна-две недели. Что касается последствий, вирус не вызывает избирательного поражения клеток половой системы, но проблемы могут быть связаны с локализацией сыпи.

«Высыпания могут появляться на половых органах, в перианальной области, на слизистых. Это вызывает боль, зуд, может привести к вторичным бактериальным инфекциям. После заживления глубоких пустул могут оставаться шрамы, в том числе и в интимной зоне. В редких тяжелых случаях возможно развитие проктита (воспаление прямой кишки), отека половых органов, что требует серьезного лечения», — добавляет Марк Гадзиян.

При появлении симптомов после рискованного контакта врач рекомендует изолироваться и вызвать доктора, заранее предупредив его по телефону о своих подозрениях. Более подробно о вопросах урологии, андрологии и здорового образа жизни можно узнать в авторском телеграм-канале доктора Гадзияна.

Ранее сообщалось, что в России сразу несколько подростков госпитализированы с опасной болезнью EVALI.