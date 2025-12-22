Когда тонометра нет под рукой: какой сигнал подает тело, когда скачет давление

Кардиолог Вилтон Паулу Виейра рассказал, по каким внешним и субъективным признакам можно заподозрить повышение артериального давления без использования тонометра. Об этом он сообщил в беседе с изданием Metropoles, сообщает Лента.ру.

По словам специалиста, одним из ранних сигналов становится нарушение зрения. Из-за изменений кровотока в сетчатке могут появляться размытость изображения, яркие точки перед глазами и трудности с фокусировкой взгляда.

Также при повышенном давлении нередко возникают головная боль, чувство тяжести в голове, тошнота и одышка. Эти симптомы связаны с увеличением нагрузки на сосуды и сердце.

Виейра отметил, что при дальнейшем росте давления может учащаться сердцебиение и появляться ощущение сильных толчков или пульсации в груди. Это указывает на усиленную работу сердечной мышцы. Дополнительными признаками гипертонии врач назвал головокружение, дискомфорт в височной области и нарушение равновесия. При сочетании нескольких симптомов специалист рекомендует как можно скорее измерить давление и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

