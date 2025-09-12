Врач объяснил, почему не стоит пить кофе сразу после пробуждения

Кардиолог советует пить утренний кофе не сразу после пробуждения, а спустя час или полтора, чтобы получить максимальный заряд энергии. Такой подход позволит более эффективно использовать свойства кофеина и избежать резкого спада бодрости. Об этом также сообщает издание Deia .

Чтобы получить максимальный тонизирующий эффект от утреннего кофе, не спешите выпивать его сразу после пробуждения. С таким советом выступил кардиолог Аурелио Рохас, объясняя свою рекомендацию особенностями работы организма.

Дело в том, что вскоре после пробуждения в теле человека наблюдается повышенная концентрация кортизола – гормона, отвечающего за стрессовые реакции и повышение уровня энергии. Прием кофеина в этот период лишь кратковременно усилит этот естественный эффект, после чего неизбежно наступит спад, и человек почувствует себя еще более уставшим.

Врач рекомендует отложить первую чашку кофе на час-полтора, чтобы использовать период падения кортизола и получить более длительный эффект от кофеина. Рохас советует постепенно увеличивать время ожидания, начиная с 15-20 минут в день. Чтобы взбодриться в это время, он рекомендует выпить стакан воды, найти яркий свет и позавтракать продуктами, богатыми белком и клетчаткой.

