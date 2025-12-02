Позвоночник — это не просто гибкий столб костей, а сложная система естественных изгибов, которые работают как амортизаторы, обеспечивая нам устойчивость и легкость движения. Однако, когда один из этих изгибов, особенно в пояснице, становится чрезмерно выраженным, возникает состояние, известное как гиперлордоз. Это не просто проблема осанки, а сигнал о более глубоких нарушениях в организме. Как объясняет врач-невролог Александр Евдокимов, гиперлордоз редко появляется сам по себе. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, чаще всего он выступает компенсаторной реакцией на другие проблемы. Это могут быть заболевания внутренних органов, такие как почки или печень, или патологии самого позвоночника, заставляющие тело перестраиваться для сохранения баланса. Даже банальное мышечное напряжение в одном отделе может вызвать цепную реакцию: усиленный прогиб в пояснице часто приводит к изменениям в положении грудной клетки и шеи, формируя характерную «перегруженную» осанку.

Медик добавил, что длительное существование такого компенсаторного искривления чревато серьезными последствиями. Постоянный спазм мышц ухудшает кровоснабжение и питание тканей, что создает почву для дегенеративных процессов — остеохондроза и артроза. Особенно уязвимы дети и подростки, чей быстрый рост скелета может опережать развитие мышечного корсета, что и приводит к формированию неправильных изгибов. Первое время это может не вызывать боли, но со временем перегрузка неизбежно приводит к дискомфорту и стойкому болевому синдрому.

По его мнению, гиперлордоз — это симптом, а не самостоятельная болезнь. Поэтому борьба с ним заключается не в простом «выпрямлении» спины, а в поиске и устранении первопричины. Комплексный подход, включающий диагностику, лечение основного заболевания и укрепление мышечного корсета, позволяет восстановить нормальные соотношения в позвоночнике и вернуть телу утраченный баланс и комфорт.

