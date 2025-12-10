Врач объяснил, почему в декабре опасно выходить на улицу с мокрыми волосами

Прогулки с влажной головой в промозглую ноябрьскую погоду многие считают безобидной шалостью, однако врачи видят в этом прямой путь в процедурный кабинет. Терапевт Алексей Хухрев поясняет, что мокрая голова на холодном ветру — это не просто риск банальной простуды. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, волосы, особенно длинные, действуют как естественный испаритель, создавая вокруг головы постоянный микроклимат холода и сырости. Это мощный стрессовый фактор, который заставляет организм экстренно перераспределять ресурсы, что в первую очередь подрывает местный иммунитет носоглотки.

Медик подчеркнул, что основная опасность кроется в анатомии: холод и влага могут спровоцировать воспаление чувствительных нервов, проходящих близко к поверхности кожи. Застуженный затылочный или, что гораздо серьезнее, лицевой нерв — это не просто дискомфорт. Это мучительная боль, требующая длительного лечения, а в худшем случае — риск неврита, который может привести к временному параличу мимических мышц половины лица. Кроме того, переохлаждение головы создает идеальные условия для обострения хронических очагов инфекции, будь то недолеченные зубы или вялотекущий синусит, что легко перерастает в полноценный гайморит или фронтит.

По его мнению, несколько лишних минут с феном или полотенцем — это не перестраховка, а разумная инвестиция в свое самочувствие, которая позволяет избежать куда более серьезных «инвестиций» времени и средств в походы по врачам. В сезон дождей и слякоти сухая голова под шапкой становится таким же обязательным элементом защиты, как и теплая обувь.

Ранее были названы пять правил от врачей скорой помощи для выживания в мороз.