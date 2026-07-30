Оливковое, льняное или подсолнечное: диетолог Редина назвала самое полезное масло для салатов

Летом все наслаждаются салатами из помидоров, огурцов и зелени. Но из-за неправильной заправки вместо витаминов человек получает тяжесть в желудке или же овощи проходят транзитом, не принося пользы. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По ее словам, корень проблемы кроется не в качестве овощей, а в заправке.

«Без качественного жира человек не усвоит ни каротиноиды из моркови, ни ликопин из помидоров, ни витамин К из петрушки. Но если залить овощи мертвым, очищенным при высоких температурах маслом, вы получите пустые калории и оксиданты», — рассказала Редина.

Диетолог уточнила, что масла делятся на две фракции: те, что боятся тепла, и те, что созданы для жарки. Для салатов нужны первые — нерафинированные масла первого холодного отжима.

«Прозрачное рафинированное масло для заправки не годится. Рафинирование — это процесс убийства продукта высокими температурами. Из семечки выжигают все живое, чтобы оно не дымило на сковороде при 200 градусах. В итоге вы получаете чистый триглицерид — пустые калории без единого витамина. Для салата нужно брать нерафинированное масло первого холодного отжима. Оно должно пахнуть», — посоветовала она.

Для классического летнего салата лучше всего подходит высокоолеиновое подсолнечное масло холодного отжима.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

«Нужно искать на этикетке слова „вымороженное“ или „высокоолеиновое“. Такое масло богато Омега-6 и витамином Е, который работает как мощный антиоксидант. Оно имеет красивый янтарный цвет и легкий осадок на дне. Не нужно пугаться этой мути — это фосфолипиды, строительный материал для клеток мозга», — поделилась эксперт.

В более сложные салаты — например, с рукколой, печеной свеклой или авокадо — диетолог посоветовала добавлять льняное масло.

«Это абсолютный чемпион по содержанию альфа-линоленовой кислоты (Омега-3). Всего одна столовая ложка в салате из свеклы или квашеной капусты покрывает суточную потребность мозга. Но его категорически нельзя хранить при комнатной температуре. После вскрытия оно живет в дверце холодильника максимум месяц. Если появилась горечь, выбрасывайте немедленно. Окисленная Омега-3 работает как агрессивный провоспалительный агент, разрушающий стенки сосудов изнутри», — объяснила она.

Золотым стандартом для ежедневной заправки остается оливковое Extra Virgin.

«Ищите маркировку „первый холодный отжим“ и обязательно проверяйте упаковку. Если перед вами прозрачная бутылка, стоящая под яркими лампами магазина — проходите мимо. Полифенолы, которые защищают сосуды от бляшек, разрушаются под воздействием света. Только темное стекло», — рекомендовала Редина.

По словам диетолога, антисептическим эффектом обладает горчичное масло, которое раскрывается в салатах с редькой или белокочанной капустой. А тыквенное масло темно-зеленого цвета она советует мужчинам для поддержки репродуктивной системы.

«Главный враг любого хорошего масла, по словам врача, — кухонный шкафчик над плитой. Жиры боятся трех вещей: света, кислорода и тепла. Прозрачная бутылка на открытой полке кухни убивает полезные свойства за пару недель. Храните их нужно в дверце холодильника», — подытожила она.

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