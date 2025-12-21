Врач объяснила, как кислые спиртные напитки вызывают деминерализацию зубов

Праздничные застолья с алкогольными напитками могут обернуться не только утренним недомоганием, но и скрытой угрозой для здоровья зубов. Ортодонт Eurokappa Academy Ирина Буторина в интервью «Ленте.ру» подробно объяснила механизм негативного воздействия спиртного на зубную эмаль.

Специалист отметила, что многие популярные напитки, такие как шампанское, кислые коктейли и некоторые вина, отличаются низким уровнем pH. Это свойство провоцирует процесс деминерализации, то есть размягчения и разрушения защитного поверхностного слоя зубов.

По словам врача, содержащаяся в алкоголе кислота действует на микроскопическом уровне: она нарушает плотную структуру эмали, делая ее более пористой и уязвимой для проникновения различных веществ. На этом фоне особенно выраженным становится второе вредное свойство — пигментация. Напитки с интенсивным цветом, например, красные вина, ликеры или ягодные миксы, глубже проникают в «разрыхленную» эмаль, что приводит к стойкому изменению ее естественного оттенка и появлению неэстетичных пятен.

Таким образом, алкоголь наносит двойной удар: сначала ослабляет защиту зубов, а затем способствует их окрашиванию.

Ранее россиянам назвали продукты, которые нельзя покупать задолго до новогоднего стола.