Врач объяснила, как помочь младенцу, если он подавился

Фото: [ Ребенок на приеме у врача узи в отделении функциональной диагностики в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля/Медиасток.рф ]

Если младенец подавился, действовать нужно быстро, но с учетом особенностей его возраста. Алгоритм помощи ребенку до года отличается от методов, применяемых к взрослым, поэтому важно знать правильную последовательность действий. Об этом РИА Новости рассказала врач-терапевт медицинского сервиса СберЗдоровье Карина Вагина.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо оценить состояние ребенка. Если младенец кашляет, дышит и плачет, вмешательство может не потребоваться — иногда кашель помогает самостоятельно освободить дыхательные пути. В такой ситуации достаточно внимательно наблюдать за состоянием малыша.

Однако если кашель становится слабым или беззвучным, ребенок перестает издавать звуки или начинает синеть, необходимо немедленно вызвать скорую помощь и приступить к оказанию первой помощи.

Для этого младенца следует уложить лицом вниз вдоль предплечья взрослого, обеспечив устойчивость, например, оперев руку на бедро. Голова ребенка должна находиться ниже уровня тела. После этого необходимо нанести пять уверенных ударов ладонью между лопатками.

Если этот способ не помог, ребенка переворачивают на спину, удерживая его на другом предплечье также с опущенной головой. Затем выполняют пять толчков в грудную клетку. Для этого указательный и средний пальцы размещают по центру груди примерно на полтора сантиметра ниже условной линии сосков.

Процедуру следует повторять, чередуя пять ударов по спине и пять грудных толчков. После каждого цикла необходимо проверять полость рта ребенка: если инородный предмет становится видимым, его нужно осторожно удалить.

Врач уточнила, что для детей старше одного года можно использовать прием Геймлиха, однако сила толчков должна быть меньше, чем при помощи взрослому человеку.

Ранее сообщалось, что россиянам объяснили опасность отбеливающих средств с маркетплейсов.