Врач объяснила, как помочь себе при резком скачке давления

Гипертония чаще всего возникает из-за стресса, воздействия жары, солнечных лучей или пребывания в душных помещениях. При появлении симптомов необходимо устранить раздражающие факторы и обеспечить покой. Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина об этом рассказала в разговоре с « Лентой.ру ».

Врач отметила, что важно обеспечить доступ свежего воздуха, ослабить тесную одежду, уложить человека и помочь ему расслабиться. Среди признаков повышенного давления она назвала головную боль, головокружение, тошноту, рвоту, «мелькание звездочек» перед глазами и ухудшение зрения.

Волгина подчеркнула, что при гипертонии противопоказаны любые тепловые процедуры, занятия спортом и физическая нагрузка. Следует избегать горячей, острой и тяжелой пищи, чтобы не ухудшить состояние.

Эксперт также предупредила, что симптомы высокого давления могут быть схожи с признаками резкого падения артериального давления, поэтому нельзя самостоятельно принимать лекарства без измерений. Если показатели превышают 160 и наблюдаются такие признаки, как перекос лица, нарушение речи или потеря сознания, необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

