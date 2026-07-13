Врач назвал продукты-диверсанты: они разрушают здоровье и сон

Сладости и копчености перед сном — это бомба для организма, заявил врач-гастроэнтеролог Олег Новиков, составив черный список продуктов, которые гарантированно испортят вам ночь и утро. Об этом сообщает Lenta.ru.

Главные враги ночного отдыха — сладости (резкий подъем глюкозы будоражит нервную систему), копчености, жареное и острое (они перегружают желудок и вызывают изжогу). Чай, кофе и напитки с сахаром — под строгим запретом: кофеин бодрит, а сахар провоцирует бессонницу. Цитрусовые и газировка тоже под ударом — они раздражают слизистую и могут вызвать отрыжку и дискомфорт в животе. Орехи, вопреки рекламе, перед сном допустимы только в минимальном количестве — небольшая горсть, не больше.

Особое внимание Новиков уделил бобовым: они вызывают брожение и вздутие, превращая ночь в мучительную пытку. Картошка и кукуруза — еще одни нежелательные гости вечерней тарелки: во второй половине дня они усваиваются хуже, оседая тяжестью в желудке.

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