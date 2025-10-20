Врач объяснила, какой рацион вредит работе мозга

Россиянам раскрыли, какие пищевые привычки могут серьезно влиять на когнитивные функции. Оказалось, что простой и доступный напиток способен приносить мозгу больше пользы, чем некоторые разрекламированные продукты. Подробнее об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала эксперт.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупреждает, что алкоголь, сладости и жирная пища негативно воздействуют на мозг. Особенно опасны продукты с признаками подгорания и те, что содержат нитраты — копчености и изделия длительного хранения.

Для поддержания умственной активности специалист советует выбирать тушеные, запеченные блюда и пищу на пару. В рацион полезно включать овощи, фрукты, орехи, круги и качественное красное мясо в умеренных количествах. Отдельно Павлова отмечает пользу чистой воды для работы мозга, а также чая и кофе хорошего качества без злоупотребления.

Ранее невролог назвал безопасный возраст для начала употребления кофе.